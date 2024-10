Camila Queiroz - reprodução Instagram

Publicado 17/10/2024 18:24

Rio - No terceiro dia do São Paulo Fashion Week, Camila Queiroz foi um dos principais destaques. Desfilando por uma marca reconhecida por sua estética fetichista, a atriz abriu o jogo sobre sua vida íntima e falou sobre o que a excita.



Em entrevista à Marie Claire, Camila revelou que o que mais lhe dá tesão é seu marido, Klebber Toledo. "A gente não casa à toa, né? Principalmente os pequenos detalhes que fazem a diferença", comentou. O casal está junto desde 2016, após se conhecerem nas gravações da novela Êta Mundo Bom. O casamento ocorreu em 2018, com uma cerimônia à beira-mar em Jericoacoara, no Ceará.Camila também compartilhou detalhes de suas experiências mais inusitadas, revelando que o lugar mais inesperado onde já teve uma relação sexual foi ao ar livre. "Você fica sempre atenta", explicou, mostrando o senso de aventura que o casal cultiva.Sobre seus fetiches, a atriz foi enfática ao dizer que tudo depende do clima do momento. Ela destacou a importância da atmosfera ao invés de elementos como roupas ou fantasias. "Uma música, uma vela. Acho que a experiência talvez, mais do que uma roupa ou uma fantasia", completou.