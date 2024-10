Ex-BBB Gabriel Fop desabafa sobre anonimato - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Gabriel Fop desabafa sobre anonimatoReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 16:09

Rio - Gabriel Fop, conhecido por sua participação no "BBB 23", desabafou em seus Stories no Instagram. Um ano após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o modelo expressou seu desejo de abandonar a vida de fama, enfatizando o desgaste emocional causado pela exposição pública. Com mais de 600 mil seguidores, ele compartilhou sua frustração com o ambiente artístico, que descreveu como "sujo".

fotogaleria

"Não me sinto bem há muito tempo, fico de risadinha aqui, mas no conforto de casa estou desconfortável. De 2023 para cá muitas coisas aconteceram, mas infelizmente as coisas boas não conseguem superar as ruins. Hoje em dia me sinto cansado de trabalhar nesse meio sujo. Um bando de safado que só liga para como tá o topete na tela. Cansei dessa superficialidade", desabafou Fop.O ex-BBB também lamentou a perda de sua essência. "Nem sei por que eu tô surpreso, sempre soube que não era isso. Sinto falta da minha vida das antigas. Era tudo real. Daria tudo para voltar em 2022 quando a minha única preocupação era se tinha onda no mar. Sinto que nunca mais fui a mesma pessoa depois de tudo isso, tomaram minha alegria e minha autoestima. Vou dar um tempo disso tudo, existe um mundo inteiro fora das redes sociais", declarou.A revelação de Fop provocou reações variadas nas redes sociais. Usuários questionaram sua necessidade de se distanciar da fama, fazendo comentários irônicos. "Ué, mas ele é anônimo", ironizou um internauta no Twitter/X. Outro comentou: "Uma boa dica é não participar do reality mais assistido do Brasil. E também não falar merda."Um dos comentários destacou que Fop já havia sido esquecido, sugerindo que sua busca por anonimato era irrelevante: "Para mim já tinha retomado a vida de anônimo. Porque a única notícia que vejo dele desde o fim do BBB é essa". Além disso, houve críticas sobre seu comportamento durante o programa, quando ele foi acusado de misoginia, levando à intervenção do apresentador Tadeu Schmidt.Durante sua participação no BBB 23, Gabriel Fop ficou marcado por um breve relacionamento com Bruna Griphao e pela repercussão negativa de suas atitudes. Após a eliminação, o público se mostrou insatisfeito com sua conduta, reforçando a ideia de que a vida de fama pode ter um alto custoemocional.