Bella Campos curte dia em praia do Ceará Reprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 16:16

Rio - Bella Campos aproveitou um intervalo na gravações da edição especial do "Luau MTV" para mostrar o look escolhido para um dia na praia, no Ceará, nesta quinta-feira (24). De vestido curto, óculos de sol e uma ecobag, a atriz compartilhou o momento nas redes sociais. "Peço água de cheiro pra curar", escreveu na legenda, citando um trecho da música "Mayonga", de Liniker.

Desde o último domingo, a artista tem esbanjado um novo visual. Com os fios curtinhos, Bella Campos está nos preparativos para interpretar Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo". Ela esteve com alguns integrantes do elenco da trama no Upfront, evento da TV Globo que anunciou os atores que estarão no folhetim