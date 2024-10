Andreia Horta - Reprodução Instagram

Publicado 24/10/2024 16:31 | Atualizado 24/10/2024 16:34

Rio – Andréia Horta, de 41 anos, mostrou detalhes do quarto da primeira filha, fruto de seu relacionamento com o ator Ravel Andrade. A artista compartilhou com os seguidores pelo Instagram Stories, nesta quinta-feira (24), os itens que escolheu para receber o bebê.



No registro, Andréia mostrou que o quarto terá tapetes, cortina, papel de parede e que as roupas de cama são em dupla face. A primeira filha da atriz também terá uma biblioteca, poltrona de amamentação, mesinha, cama auxiliar e declarou: "Está tudo lindo, estamos tão felizes".



Discreta em relação a vida pessoal, Andréia anunciou que estava a espera de um bebê em junho deste ano pelas redes sociais.