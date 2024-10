Rosamaria Murtinho comemora 92 anos com a família - Reprodução do Instagram

Publicado 25/10/2024 08:02

Rio - Rosamaria Murtinho celebrou o aniversário de 92 anos, nesta quinta-feira (24), ao lado da família. A atriz compartilhou um clique, no Instagram, do momento especial. Na imagem, a veterana aparece ao lado do marido, o ator Mauro Mendonça, de 93, e dos filhos, o músico João Paulo Mendonça e o ator Rodrigo Mendonça.

"Com a família festejando meus 92 anos", escreveu Rosamaria na legenda. Nos comentários da publicação, vários famosos parabenizaram a atriz. "Felicidades Rosinha!!! Muita saúde e paz!", desejou Lavinia Vlasak. "Felicidades! Muita saúde , amor e festa! Viva", afirmou Ana Beatriz Nogueira. "Felicidades", disse Luis Melo.

Murtinho está afastada das novelas desde 2019, quando integrou o elenco de "A Dona do Pedaço". Com mais de 70 anos de carreira, a veterano coleciona folhetins na TV Globo, como "A Muralha" (1968), "Roque Santeiro" (1975), "Pai Herói" (1979), "Pantanal" (1990), "A Próxima Vítima" (1995), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Amor à Vida" (2013).