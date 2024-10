Tadeu Schmidt e a família curtem espetáculo ’Elvis - A Musical Revolution’, estrelado por Leandro Lima - Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 07:44

Rio - Tadeu Schmidt, de 50 anos, curtiu um espetáculo ao lado da mulher, Ana Cristina Schmidt, e das filhas do casal, Valentina, de 21, e Laura, de 19, nesta quinta-feira (24). O jornalista e apresentador utilizou as redes sociais para compartilhar alguns registros da noite do quarteto.