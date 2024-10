Duda Reis via Instagram - Reprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 13:38

Rio – Duda Reis, de 23 anos, encantou os seguidores ao mostrar o rosto de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Eduardo Nunes, em um exame de ultrassom, para acompanhar o crescimento do bebê, nesta sexta-feira (25). A atriz compartilhou diversos registros da feição de Aurora, no Instagram, e internautas notaram a semelhança entre mãe e filha.

"Bom dia. Aurorinha passando aqui para mandar um beijão para vocês com esse bico mais gostoso do mundo. Sextou, né, titias? Quem aguenta esse narizinho?", legendou a influenciadora, na publicação.



Internautas comentaram o quanto Aurora é parecida com a mãe: "Linda como a mamãe", comentou um. "Muito linda! Achei a sua cara, Duda. Adoro você", disse outro. "Ela tem a boquinha da Mamãe", declarou.



Duda Reis e o cabeleireiro Eduardo Nunes começaram a namorar em 2022 e se casaram em novembro de 2023. A influenciadora está no sétimo mês de gestação.