Publicado 26/10/2024 18:55

Rio - Lorena Maria, namorada de MC Daniel, falou sobre as dificuldades que tem enfrentado durante a gestação. Esperando o primeiro filho com o funkeiro, a influenciadora relatou que tem sofrido com dores em diferentes partes do corpo.

"Estou gestante. Só tenho isso para falar. Engravidar não é doença, mas parece. Quem falou isso nunca engravidou para poder falar isso. Parece, sinceramente. Você fala com uma enxaqueca que não consegue abrir o olho. Fica com dor na espinha, na coluna, na bacia, na pelve. Ontem eu fiquei só pela misericórdia, não dá nem para se mover, nem olhar para a tela do telefone. Ainda faço esforço para manter contato com os outros", contou nos Stories.

"É sério, quem falou isso aí nunca ficou grávida. Essa dor na minha espinha é o que? E a enxaqueca, que não consegue olhar para a luz? O mal estar? Não ter uma posição para dormir, é o que? Me expliquem. De tudo, o pior é a enxaqueca. Nunca fui de ter dor de cabeça, e agora não consigo mais. Quem falou que [engravidar] era incrível e maravilhoso? Quero bater agora", acrescentou.

Lorena Maria também comentou que está se sentido bonita grávida. "Porém, estou linda, é o que mais importa. Eu engordei 10 quilos. Para onde foi isso? Alguém consegue me explicar? Um braço fino desse, perna fina, canela fina. A bunda está grande, o peito também. Só se for! (...). Nem como direito. Estou anêmica. Mas estou linda", disse.