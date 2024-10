Mel Maia renova bronzeado e exibe marquinha de biquíni - Reprodução / Instagram

Mel Maia renova bronzeado e exibe marquinha de biquíniReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2024 12:44

Rio - A atriz Mel Maia, de 20 anos, utilizou as redes sociais, na manhã deste sábado (26), para mostrar que se refrescou do calor com um banho de piscina e aproveitou para renovar o bronzeado.

fotogaleria

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou os registros com "emojis" de sol, em que posou com um biquíni vermelho. Após colocar a vitamina D em dia, ela exibiu a marquinha deixada pelos raios solares. A artista também apareceu com cabelo natural, já que recentemente Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou os registros com "emojis" de sol, em que posou com um biquíni vermelho. Após colocar a vitamina D em dia, ela exibiu a marquinha deixada pelos raios solares. A artista também apareceu com cabelo natural, já que recentemente assumiu os cachinhos

No início deste mês, Mel compartilhou com os seguidores que finalmente encerrou o processo de transição capilar. A jovem, que há meses vinha compartilhando momentos da mudança, cortou os fios lisos que ainda restavam e surgiu com um novo visual.