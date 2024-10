Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2024 16:59

Rio - Virginia Fonseca interagiu com os seguidores, neste sábado (26), e falou sobre o tratamento que está realizando contra enxaqueca. A apresentadora do SBT desabafou sobre os momentos difícies após a suspensão dos remédios para as dores de cabeça.

fotogaleria "Vou falar um negócio para vocês. Não está sendo fácil esse tratamento para dor de cabeça...Na semana passada, eu ainda estava sendo medicada. A doutora havia prescrito um remédio, e toda noite eu o tomava, independentemente de estar com dor ou não! Então, estou em um nível de estresse e irritabilidade surreal, e a doutora me explicou que eu realmente passaria por isso: ansiedade e um humor que fica meio 'deprê'. Estou passando por isso e não posso tomar nada, evito demonstrar para vocês e para as pessoas ao meu redor porque realmente é chato", disse nos Stories.

A mulher de Zé Felipe explicou aos seguidores como tem lidado com os sintomas. "Agora mesmo estou com dor, mas só devo tomar remédio em último caso. Vou tomar um banho gelado da cabeça aos pés mas não vou desistir. Sei que muita gente vai querer me ajudar, mas faz parte do processo, como qualquer outro tratamento. Qualquer coisa que vamos fazer na vida exige tempo, e eu vou dar esse tempo. Estou realmente passando por um período de abstinência. Estou muito irritada, estressada bipolar. Estou insuportável; nem eu mesma estou me suportando. A questão é rir para não chorar, pronto, fiz meu desabafo", concluiu.