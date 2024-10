Leandra Leal e o marido, Guilherme Burgos - Reprodução / Instagram

Publicado 26/10/2024 09:42

Publicado 26/10/2024 09:43

Rio - Leandra Leal, de 42 anos, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (25), para fazer uma homenagem de aniversário ao marido, o cineasta Guilherme Burgos. Na declaração, a atriz também publicou novas fotos da família e encantou internautas.



"Hoje é aniversário do meu amor, pai do meu filho, padrasto da minha filha. É uma felicidade estar nessa vida contigo, criar e admirar o tempo. Te amo, Guilherme Burgos", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos registros, eles aparecem juntinhos em diferentes momentos e também ao lado dos filhos.

O casal está junto desde 2019 e oficializou a união em dezembro do ano passado. Eles são pais de Damião, de quase três meses de vida. A atriz também é mãe de Júlia, de 10 anos, fruto do antigo relacionamento com Alexandre Youssef.



Nos comentários da publicação, internautas reagiram e Guilherme retribuiu o gesto romântico. "Amor da minha vida! É uma dádiva caminhar ao seu lado e construir e criar e ser sempre feliz ao seu lado. Nossa família é luz. Contigo é sempre prosperidade. Que presente ver essas fotos e sentir cada momento como se fosse hoje. Te amo", expressou o Burgos. "Vocês formam um casal lindo", elogiou uma usuária do Instagram. "Lindos", opinou outra pessoa.