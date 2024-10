Apresentadora mostrou cicatrizes depois da retirada do tumor - Reprodução/Instagram

Apresentadora mostrou cicatrizes depois da retirada do tumor Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2024 16:37

Rio - Vera Viel usou as redes sociais, neste sábado (26), para mostrar as cicatrizes que ficaram em suas pernas após a cirurgia para retirada de um tumor maligno na coxa esquerda. A apresentadora desabafou sobre a importância das marcas que ficaram após o procedimento.

"As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem. É uma forma uma forma aceitar e de celebrar a jornada da cura", escreveu.