Luísa Sonza e o namorado, Luís Ribeirinho em Natal, no Rio Grande do Norte Reprodução / Instagram

Publicado 29/11/2024 16:48

Rio - Nesta sexta-feira (29), Luísa Sonza encantou os seguidores ao publicar um álbum de fotos de uma viagem romântica para Natal, no Rio Grande do Norte, ao lado do namorado, o médico Luís Ribeirinho. O casal, que assumiu o relacionamento em março deste ano, aparece em cenários paradisíacos, desfrutando de dias de lazer e momentos de descontração.



Nas imagens, os dois curtem passeios de jipe e a cavalo entre as dunas de areia. Além disso, registraram momentos surfando no mar e aproveitando uma noite especial ao redor de uma fogueira na praia.



"Que dias bons, te amo", declarou Luís nos comentários da publicação da amada.



Com uma vida discreta, Ribeirinho é formado em Medicina e possui especialização em cirurgias plásticas, tendo concluído residência na Alemanha. Apesar da rotina reservada, o médico tem acompanhado eventos importantes da carreira de Luísa, como shows e compromissos.