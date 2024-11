Flordelis participa de competição musical em presídio - Divulgação

Publicado 29/11/2024 16:06

Rio - O Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, no Rio de Janeiro, foi palco da final do concurso "Voz da Liberdade", promovido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O evento, realizado na quinta-feira (28), reuniu 17 finalistas de diferentes unidades prisionais do estado. Entre os competidores estava a ex-deputada Flordelis, condenada pela morte do marido. Ela participou da 2ª edição do concurso, que busca promover a ressocialização de detentas por meio do incentivo à música.





Flordelis, que já foi pastora e cantora gospel, usou sua experiência no palco para competir na edição deste ano. A ex-deputada não conseguiu conquistar o primeiro lugar, no entanto nas redes sociais de Flor de Lis foi publicado um vídeo de sua apresentação com a seguinte legenda: "Deserto é lugar de passagem, crescimento e aprendizagem e não de MORADA! EU VOU DAR A VOLTA POR CIMA!".



O concurso tem ganhado destaque nos últimos anos por oferecer uma oportunidade única a detentas de diversas unidades prisionais de se apresentarem e mostrarem seus talentos musicais. Em um formato semelhante ao programa "The Voice", o evento deste ano contou com a participação de mais de 150 mulheres, incluindo detentas, mulheres trans e até mesmo pessoas com histórico de envolvimento em crimes graves. O concurso foi dividido em etapas, com as finalistas se apresentando em diferentes categorias, como samba, axé, pop e louvores evangélicos.