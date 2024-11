Giselle Itié - Reprodução/Instagram

Giselle ItiéReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 16:03

Rio - Giselle Itié, de 42 anos, cogitou não seguir com a gestação de seu primeiro filho com Guilherme Winter por conta da relação tóxica que vivia com o ex-parceiro. A atriz, que é mãe de Pedro, de 4 anos, revelou o momento indeciso durante o videocast "Exaustas".

fotogaleria "Sim, foi uma relação tóxica e não estou julgando quem é tóxico. Era uma relação tóxica de duas pessoas e já estava muito óbvio que não ia para frente. [...] Sentei com a minha família, conversei com eles e perguntei o que faria. Eles disseram: 'Gi, a gente está com você para o que você decidir, mas pelo que a gente te conhece não vale a pena tirar um sonho. Não vale a pena passar por essa violência por conta de um homem'", contou.

Giselle também relembrou a emoção ao descobrir a gravidez. "A primeira emoção, o primeiro sentimento foi de plenitude. Filho, vou ser mãe, amo criança e sempre tive vontade de ser mãe. Só que quando a ficha foi caindo e comecei a ser mais objetiva, olhei para o pai do meu filho e comecei a questionar. Será que vou conseguir ir para frente com essa relação para o resto da vida?"