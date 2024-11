Após mal-estar, Jorge Aragão diz que vai precisar tirar a vesícula - Reprodução / Instagram

Publicado 29/11/2024 16:00 | Atualizado 29/11/2024 16:01

Rio - Jorge Aragão, de 75 anos, precisou cancelar a participação no evento em comemoração ao Dia Nacional do Samba, que acontece nesta sexta-feira (29) e domingo (1º), na Cidade do Samba, Rio. Diagnosticado com colecistite aguda, uma inflamação na vesícula biliar, o cantor foi internado no Hospital São Lucas Copacabana, na quinta-feira (28), e será submetido a uma cirurgia na próxima segunda-feira (2) para retirada do órgão.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, deu detalhes sobre o estado de saúde: "Vinha sentindo pontadas no estômago e enjoo. Era a vesícula. Me prenderam e não deixaram eu sair do hospital. Vou ter que vai tirar a vesícula. Daqui a pouco estou de volta, reagendando os shows".



O compositor aproveitou para agradecer o carinho dos fãs. "Vou continuar cantarolando com vocês. Espero que todos fiquem bem. Muita saúde para vocês. Vocês pedem para eu dar susto, mas eu sou o primeiro a me assustar. Mas vai ficar tudo bem, graças a Deus".