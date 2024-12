Atriz recebeu benção da veterana para viver Heleninha Roitman - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2024 20:25

Rio - Paolla Oliveira ganhou a "benção" de Renata Sorrah para viver a personagem Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", que estreia no ano que vem na TV Globo. Intérprete da jovem alcoólatra na primeira exibição da trama, a veterana recebeu a colega de profissão nos bastidores de seu espetáculo em São Paulo.

"Você vai fazer lindamente", afirmou Renata Sorrah. "Você é maravilhosa, obrigada por esse carinho. Tenho um respeito muito grande por você", disse a namorada de Diogo Nogueira.

Em postagem nas redes sociais, Paolla Oliveira comentou o encontro com a atriz. "Que noite e que encontro emocionante! Assistir a essa incrível obra… não tenho palavras para explicar a catarse que esse texto e essa direção me causaram. Márcio Abreu e todos esses artistas incríveis, que privilégio! E o privilégio ainda maior de te ver no palco e ouvir suas gentis palavras, Renata Sorrah. Você é única!"