Flávia Alessandra reuniu os familiares para assistir o jogo - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2024 19:48

Rio - O Botafogo conquistou sua primeira Libertadores neste sábado (30). O clube carioca venceu a final contra o Atlético Mineiro por 3 x 1 e saiu do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, com o sonhado título. O feito inédito foi comemorado por diversos torcedores famosos do time alvinegro.

fotogaleria Flávia Alessandra compartilhou um vídeo da família reunida e vibrando com o pênalti convertido por Alex Telles, o segundo do time. Nathalia Dill surgiu aos gritos de "Fogo". O influenciador Matheus Costa, que estava com o pai no estádio, relembrou um pedido feito por seu Zé na Fontana di Trevi em 2023: que o alvinegro conquistasse um título.

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, apareceu nas redes sociais vestindo a camisa do clube do coração. "Botafogo é Libertadores. Campeão", celebrou.