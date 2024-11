Mani Reggo - Reprodução/Instagram

Mani ReggoReprodução/Instagram

Publicado 30/11/2024 13:55 | Atualizado 30/11/2024 14:00

Rio - Mani Reggo, ex de Davi Brito, campeão do BBB24, gravou um vídeo após a cirurgia plástica a qual se submeteu nesta sexta-feira (29), em um hospital da Bahia. A influenciadora implantou silicone, remodelou o glúteo, fez abdominoplastia e mexeu na papada.

"Oi gente, tudo bem? Graças a Deus deu tudo certo com a cirurgia. Passei a noite bem e já tomei meu café da manhã", disse ela na cama do hospital, ainda em recuperação.

fotogaleria

Motivo da cirurgia



Em uma conversa aberta com os seguidores antes de realizar o procedimento, Mani explicou o que fez decidir pela mudança: "Eu decidi fazer a cirurgia plástica porque eu tive emagrecimento muito rápido, eu perdi peso muito rápido, quase 13 quilos em um ano e eu fiquei com a flacidez", disse.



Mesmo antes do emagrecimento, a influenciadora já estava incomodada com algumas coisas no corpo. "A papada me incomodava muito. Como eu sempre passei esse processo de engordar e emagrecer, meus seios também ficaram muito flácidos, também devido à amamentação. O volume dos seios é o que mais tenho dificuldade em conseguir encontrar uma roupa".



Mani comentou que isso afetava sua autoestima e ela não usava nem biquíni quando estava na praia. "Eu lembro que quando eu ia à praia, eu sempre fico de short, eu não tiro short. No começo, né, de tudo isso, as pessoas falavam muito sobre minha aparência física, falavam muito também sobre a minha idade. Ah, mulher velha, né? Esses comentários que a gente escuta muito. Então eu sofria muito".



Mani falou que toda a visibilidade que teve também deu oportunidade para que fosse uma representante para outras mulheres. Elas falam: "Mani, você está mais bonita, né? Você tem um sorriso bonito, então eu estou me espelhando em você. Eu estou caminhando porque você mostra que você não desistiu, isso é muito gratificante".



Por fim, a influenciadora brincou com a situação: "Vou ficar mais gostosa".