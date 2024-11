Eliezer diz que filho recém-nascido foi internado por doença ’rara e grave’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/11/2024 13:14 | Atualizado 30/11/2024 13:22

Rio - O ex-BBB Eliezer compartilhou uma sequência de vídeos nos stories do Instagram, na manhã deste sábado (30), atualizando os seguidores sobre a internação do filho mais novo, Ravi, de menos de um mês de vida. O recém-nascido é fruto do relacionamento do influenciador com Viih Tube. Ele disse que o bebê tem uma doença 'grave e rara', mas que está bem.

"O Ravi está melhorando, está bem. Acho que essa é a melhor notícia que eu poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para gente e também para os médicos. É uma doença rara e grave para um bebê que não é prematuro. Então até por isso, nem consigo explicar, nós estamos a cada dia aprendendo um pouco, mas o importante é que ele esta bem, isso é até espantoso para os médicos, porque bebês na mesma condição que ele ficam muito piores", disse Eliezer.



O influenciador também relatou que internautas estão "culpando" Viih Tube pela doença do filho. "Só peço que vocês tenham um pouco de empatia, quem está pedindo é um pai destruído que está vendo sua mulher destruída, seu filho todo furado com cateter passando por dentro do coração. Por favor, não estou pedindo para vocês gostarem da gente, só respeitem, parem de julgar, já está sendo difícil demais lidar com o que está acontecendo aqui", pediu.



O ex-BBB destacou os problemas que a família está passando nas últimas duas semanas. "Em 15 dias, passei por um cateterismo e fui para a UTI, a Viih passou por uma complicação do parto e foi para UTI, agora nosso filho de 15 dias de vida está na UTI."

O influenciador frisou que a doença do não tem qualquer relação com o parto. "Não tem nada a ver com o parto, então parem de acusar que a minha mulher é culpada, ela não merece, não tenho nem palavras com a maldade que estão fazendo com ela". O casal também é pai de Lua, de 1 ano e 7 meses.

O recém-nascido deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último domingo (24). De início, Viih Tube e Eliezer optaram por não revelar detalhes sobre a condição médica, mas informaram que ele havia passado por uma cirurgia delicada. A assessoria do casal divulgou uma nota pedindo orações e vibrações positivas.