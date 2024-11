Eliezer passou por cateterismo de emergência três dias antes de filho nascer - Reprodução / Instagram

Eliezer passou por cateterismo de emergência três dias antes de filho nascerReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2024 15:10

Rio - Eliezer preocupou os seguidores ao revelar que precisou passar por um cateterismo de emergência três dias antes do filho, Ravi, nascer. Neste domingo (24), o influenciador usou os Stories, do Instagram, para contar que chegou a ficar internado na UTI depois do procedimento.

fotogaleria

O ex-'BBB' começou explicando o motivo de não ter compartilhado a notícia antes com os seguidores. "Gente, deixa eu explicar. Eu não sabia que isso tinha caído na internet, tinha ficado público, porque eu não contei. Eu não queria preocupar minha família que mora em Volta Redonda, eu moro em São Paulo", iniciou.

"Mas o que aconteceu foi que, três dias antes do Ravi nascer, eu passei por um cateterismo de emergência, cheguei a ficar na UTI por um dia internado. Foi um grande susto. Está tudo bem agora. Como eu falei, não contei por alguns motivos pessoais, o principal deles é que estavam acontecendo algumas coisas e eu não queria preocupar, ainda mais a minha família, que mora longe de mim. E a gente estava muito ansioso, naquela expectativa do parto, de começar o trabalho de parto... E foi isso que aconteceu, mas eu estou bem. Agora passou", tranquilizou.

Embora não tenha contado aos seguidores para preservar a família, Eliezer disse que o pai acabou sabendo da notícia através da mãe de Viih Tube. "Olha como minha família ficou sabendo o que tinha acontecido: Meu pai tentou falar comigo na quinta-feira a noite inteira. Segundo ele, na sexta-feira tentou falar comigo e não conseguiu porque eu estava na UTI. No final do dia, ele ligou para Viviane, que é a mãe da Viih"

"A Viviane sabia o que tinha acontecido, só que ela não sabia que eu não tinha contado para minha família. Meu pai ligou para Viviane porque achou que o Ravi estava nascendo, porque não conseguia contato com a gente. E a Viviane, quando recebeu a ligação do meu pai, achou que que ele estava querendo saber notícias minhas, do que tinha acontecido. E a Viviane acabou, na ligação, falando: 'e o susto que o Eli deu na gente'. Aí meu pai: 'como assim susto?'. Para vocês verem que não tem como esconder", finalizou o ex-'BBB'.