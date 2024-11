Viih Tube e Eliezer - reprodução Instagram

Viih Tube e Eliezerreprodução Instagram

Publicado 12/11/2024 10:21 | Atualizado 12/11/2024 13:39

Rio - Viih Tube, de 24 anos, deu à luz ao segundo filho, Ravi, na noite nesta segunda-feira (11). O anúncio foi feito pela influenciadora digital no Instagram Stories, nesta terça (12). O bebê, fruto do relacionamento da ex-BBB com Eliezer, veio ao mundo com 3,760kg e 49 cm. O casal já é papai de Lua, de um aninho.

fotogaleria

Nesta manhã, Elizer compartilhou alguns registros com a mulher durante o momento especial. Ele ainda exibiu detalhes da touquinha de Ravi.

Os internautas suspeitaram que Ravi tinha nascido devido a ausência de Viih no casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley, no Palácio Tangará, em São Paulo. Ela seria madrinha do enlace. Após o anúncio da chegada do pequeno, Lucas reagiu: "Veio (ao mundo) neste dia tão especial. Por isso a Viih e o Eli não puderam estar com a gente ontem. Estamos tão felizes".

Emoção

Eliezer se emocionou ao compartilhar um relato sincero sobre o nascimento de Ravi. O ex-BBB chorou ao falar da experiência e comentou sobre o estado de saúde de Viih Tube, que está descansando após uma longa noite de trabalho de parto.



"Ravi nasceu. Estou indo para casa ficar um pouquinho com a Lua porque ainda estamos no hospital. Vocês perguntaram da Viih, se ela está bem, e está ótima. Não apareceu porque está descansando, foram muitas horas de trabalho de parto."



O influenciador preferiu não revelar detalhes sobre o parto, mencionando que aguardará Viih se recuperar para que ela mesma compartilhe a experiência: "Eu sei que vocês estão curiosos para saber detalhes, o que aconteceu... Mas eu vou deixar que a Viih se recupere para que ela conte. O momento é dela, se preparou tanto para esse momento, né? Então deixa ela contar."



"Estamos bem, muito felizes, emocionados, dormimos pouco, me emociono bastante para falar, foi muito bonito", finalizou.