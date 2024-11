Bruna Biancardi via stories - Reprodução Instagram

Publicado 12/11/2024 12:03

Rio - Bruna Biancardi, de 30 anos, mostrou o conjunto de louças personalizado que Mavie ganhou de Rafaella, irmã de Neymar, nesta segunda-feira (11), em um vídeo publicado no Instagram Stories. A influenciadora digital ainda exibiu outros mimos que a herdeira ganhou no aniversário de um ano, que aconteceu em Mangaratiba, no Rio, no último sábado (9).

"Vocês me perdoem a bagunça, mas quero mostrar uns presentes lindos que a Mavie recebeu. Olha esse roupão, vestidos lindos, roupinhas. Ela ganhou muita roupinha linda. Eu já estou ansiosa para usar", declarou.

Bruna também elogiou os itens personalizados dados por Rafaella. "Esse aqui também lindo, que a tia Rafa deu, olha isso. Muito lindo".