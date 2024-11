Ana Paula Siebert - Reprodução/Instagram

Ana Paula SiebertReprodução/Instagram

Publicado 12/11/2024 08:56 | Atualizado 12/11/2024 08:59

Rio - A influenciadora digital Ana Paula Siebert, 36 anos, casada com Roberto Justus, tem sido alvo de curiosidade e comentários nas redes sociais após compartilhar fotos de sua viagem à Arábia Saudita usando looks mais decotados e ousados. O país é conhecido por suas leis conservadoras, incluindo em relação às vestimentas das mulheres, que costumam usar uma abaya - túnica longa que cobre todo o corpo - em locais públicos.

fotogaleria

Em resposta às dúvidas, Ana Paula explicou que, em hotéis internacionais, os turistas têm liberdade para se vestir como desejarem, incluindo o uso de biquínis na piscina e blusas mais decotadas. "As muçulmanas estão vestidas de acordo com a religião delas, mas os turistas podem se vestir como quiserem", afirmou ela na segunda-feira (11).



A modelo ainda destacou a importância de respeitar a cultura local. "A gente sempre estava carregando uma pashmina junto. Em lugares mais tradicionais, a gente colocava a pashmina por cima da nossa roupa. É uma questão de bom senso e respeito aos costumes do país que estamos visitando", explicou.



Ana Paula destacou que, mesmo tendo liberdade para escolher suas roupas, é preciso ter cuidado e considerar o contexto da viagem. "Você está entrando no país, eles estão te recebendo. Então, por que não ter esse cuidado, né?", completou a influenciadora.