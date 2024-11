Lucas Bley e Lucas Rangel - Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2024 19:14

Rio - Lucas Rangel oficializou a união com Lucas Bley em uma cerimônia realizada no Palácio Tangará, em São Paulo, nesta segunda-feira (11). Entre os padrinhos do casamento estão Álvaro, Gkay, Tatá Estaniecki, Julio Cocielo, Christian Figueiredo e Zoo.

fotogaleria O dia escolhido para o casal subir ao altar é uma homenagem à mãe de Lucas Bley, Silvia, que faria aniversário na mesma data. "Decidi fazer dessa, a forma de te trazer aqui comigo no dia mais especial da minha vida. O meu amor por você é algo que não consigo falar, escrever nem demonstrar a intensidade. Como você faz falta, mãe! ", escreveu nas redes sociais.