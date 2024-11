Megan Fox revela que está grávida de Machine Gun Kelly - Reprodução / Instagram

Megan Fox revela que está grávida de Machine Gun Kelly Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2024 17:35 | Atualizado 11/11/2024 17:36

Rio - Nesta segunda-feira (11), Megan Fox, de 38 anos, anunciou que está grávida do primeiro filho com o cantor Machine Gun Kelly, de 34. Na publicação, a atriz compartilhou fotos em que exibe a barriga e mostra um teste de gravidez positivo.



fotogaleria

"Nada nunca está realmente perdido. Bem-vindo de volta", escreveu a atriz na legenda, referindo-se possivelmente ao aborto espontâneo que sofreu no ano passado.



O casal está juntos desde 2020, mas viveram altos e baixos ao longo dos últimos anos.



Discreta, Megan já é mãe de três meninos. Noah, de 10 anos, Bodhi, de 9, e Journey, de 6, frutos do antigo casamento com o ator Brian Austin Green. Já Machine Gun Kelly é pai de Casie Colson Baker, de 15 anos, da relação com Emma Cannon.