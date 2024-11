Vicenzo - Reprodução Instagram

Publicado 11/11/2024 15:23 | Atualizado 11/11/2024 18:18

Rio – Sthefany Brito, 37 anos, comemorou o segundo mês de vida do filho caçula, Vicenzo, com uma festa temática inspirado no super-herói Wolverine. Primogênito da atriz, o pequeno Enrico foi o responsável por escolher o tema da comemoração. Nas redes sociais, a atriz publicou registros e encantou os seguidores.

fotogaleria

"Ontem foi dia de comemorar 2 meses do nosso tutuco e o super-herói desse mês escolhido pelo irmão mais velho foi o Wolverine. Vicenzo quando crescer, já vai poder dizer que é amigo de muitos super-heróis. Que alegria ver meu bebezinho cada dia crescendo mais, prestando mais atenção em tudo, e cada dia mais lindo! Passa para o lado para ver quem realmente aproveita essas festinhas", declarou.



Vicenzo nasceu no dia 10 de setembro. O bebê é fruto do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovsky. Eles também são mais de Enrico, que está com quatro anos.