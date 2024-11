Luciano Szafir falou sobre relação com o genro, João Figueiredo - Reprodução/Youtube

Publicado 11/11/2024 20:48

Rio - Luciano Szafir, de 55 anos, esteve no podcast "Papagaio Falante" e comentou sobre a relação com João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel. No bate-papo, o ator também recordou os poucos namoros que a filha teve e afirmou que a herdeira de Xuxa só teve relacionamentos com "caras tranquilos".

fotogaleria "A Sasha me apresentou o João, que é quase como se fosse um filho pra mim", disse Luciano, que também se derreteu ao falar sobre a filha. "Hoje, ela tem uma vida acelerada. Trabalha como modelo, está toda hora fazendo uma coisa diferente, se formou como estilista, fez a marca dela e explodiu, e ela está superfeliz. Estive no ateliê dela, fiquei babando. Quando consigo ajudá-la, é o maior presente que ganho. Ela é maravilhosa, um orgulho."

Sasha Meneghel e João Figueiredo eram amigos e acabaram se apaixonando. Em 2020, os dois ficaram noivos e se casaram no ano seguinte em uma cerimônia intimista em Angra dos Reis, no Rio.