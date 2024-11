Preta Gil passa por nova internação poucas horas após receber alta - Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2024 18:12



Rio - Preta Gil voltou a ser internada, nesta segunda-feira (11), menos de 24 horas após receber alta médica . A cantora revelou que retornou ao hospital por conta de dores no rim direito. A artista faz tratamento contra o câncer no intestino.

"Ontem postei que estava em casa. Me precipitei porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital", explicou Preta. "Tivemos que entrar com outros medicamentos. Continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa", afirmou.







Luta contra o câncer



Em janeiro de 2023, Preta anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino. O tratamento envolveu a retirada de um tumor na região abdominal e reversão de uma ileostomia temporária, que reconectou o intestino da artista. Em dezembro, ela anunciou que tinha Em um vídeo gravado no hospital, Preta apareceu visivelmente abatida, mas com seu característico bom humor. "Fiz uma make, porque estava a cara da derrota e agora estou bem. Quer dizer... Mais ou menos, mas vou ficar", brincou.Em janeiro de 2023, Preta anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino. O tratamento envolveu a retirada de um tumor na região abdominal e reversão de uma ileostomia temporária, que reconectou o intestino da artista. Em dezembro, ela anunciou que tinha vencido a doença e recebido alta médica, esclarecendo que a cura definitiva só viria em cinco anos, como é praxe em qualquer tratamento contra a doença.