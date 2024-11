Preta Gil recebe alta - Reprodução do Instagram

Publicado 11/11/2024 09:00

Rio - Preta Gil, de 50 anos, recebeu alta hospitalar, neste domingo (10), depois de passar por uma nova cirurgia para trocar um cateter que estava entupido devido a cálculos renais. A apresentadora, que está em tratamento oncológico, deu a boa notícia aos fãs através do Instagram Stories. "Em casa, graças a Deus".

A filha de Gilberto Gil passou pela cirurgia, na última sexta-feira (8), após sentir dores na região da pelve e na lateral direita da barriga. "Fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu catéter. E hoje precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J. Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando", explicou.

Tratamento contra o câncer

Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino, em janeiro do ano passado. O tratamento envolveu a retirada de um tumor na região abdominal e reversão de uma ileostomia temporária, que reconectou o intestino da artista. Em janeiro de 2023, Preta anunciou que o tratamento contra a doença chegou ao fim, depois de realizar uma cirurgia bem sucedida.