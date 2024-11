Famosos curtem show de Ludmilla em São Paulo

Rio - Diversos famosos curtiram o segundo dia de show da cantora Ludmilla, em São Paulo, na noite deste domingo (10). As atrizes Maisa Silva, Roberta Rodrigues e a influenciadora Maya Massafera foram algumas das personalidades que prestigiaram o Numanice #3.

Vanessa Lopes foi acompanhada do namorado, o cantor Lucas Mamede. Ela posou ao lado de Beatriz Reis, antiga colega de confinamento do "Big Brother Brasil", da TV Globo. Outra ex-'BBB 24' que marcou presença foi Yasmin Brunet. O influenciador digital Carlinhos Maia foi clicado ao lado do marido, o apresentador Lucas Guimarães. Fiuk, Any Gabrielly, João Silva, Laura Brito, Pequena Lo, Murilo Huff e Gabriela Versiani também marcaram presença.



A mulher de Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves chegou no evento e tirou foto com fãs. Durante o show, ela subiu ao palco e recebeu um beijinho na barriga da amada. Neste sábado (9), elas surpreenderam o público do Numanice #3 ao anunciarem que estão esperando o primeiro filho , em um vídeo no telão com imagens do casal.

Relatar erro