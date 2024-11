Fabio Arruda e Ana Maria Braga - reprodução Instagram

Fabio Arruda e Ana Maria Braga reprodução Instagram

Publicado 10/11/2024 18:58 | Atualizado 10/11/2024 19:08

Rio - Ana Maria Braga, aos 75 anos, vive um novo amor com Fábio Arruda e compartilha suas experiências de vida e superação em entrevista ao programa 50 & Uns, de Angélica. Na conversa, a apresentadora revela como encara o presente com leveza e gratidão. "Eu diria que, na minha idade, algumas pessoas estranham eu me apaixonar aos 75 anos, por exemplo. Eu me sinto com 20 anos. Meu coração tem uma idade média assim, juízo acho que está por aí também, uns 20 anos", afirmou Ana Maria, celebrando o atual momento.

Além do romance, Ana Maria fala sobre como enfrentar o câncer em quatro ocasiões transformou sua visão de mundo. A apresentadora enfrentou a doença, inclusive uma metástase em 2020, com chances de cura estimadas entre 10% e 20%. Desde então, ela considera cada dia uma nova oportunidade. "A partir do momento que Deus me deu a oportunidade de continuar aqui, a minha vida mudou", comentou. "A gente enxerga que pode ir embora amanhã, sem aviso prévio. É sempre um dia a ser vivido, é o melhor dia da minha vida". Além do romance, Ana Maria fala sobre como enfrentar o câncer em quatro ocasiões transformou sua visão de mundo. A apresentadora enfrentou a doença, inclusive uma metástase em 2020, com chances de cura estimadas entre 10% e 20%. Desde então, ela considera cada dia uma nova oportunidade. "A partir do momento que Deus me deu a oportunidade de continuar aqui, a minha vida mudou", comentou. "A gente enxerga que pode ir embora amanhã, sem aviso prévio. É sempre um dia a ser vivido, é o melhor dia da minha vida".

Ana Maria foi uma das convidadas especiais do programa 50 & Uns, onde Angélica propõe diálogos profundos sobre a vida. O programa, já disponível no Globoplay, apresenta discussões sinceras e sem tabus. No episódio dedicado ao tema "vida", Ana Maria reflete sobre como os desafios a fizeram valorizar ainda mais o presente e as novas oportunidades de amor.