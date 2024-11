Nasce terceira filha de Chay Suede e Laura Neiva - Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2024 14:25 | Atualizado 10/11/2024 14:58

Rio - Chay Suede, de 32 anos, e Laura Neiva, 31, apareceram nas redes sociais para revelar que sua terceira filha, Ana, nasceu na última sexta-feira (8).



A modelo foi a primeira a compartilhar o momento em seu perfil no Instagram, onde aparece dando um beijo no rosto da recém-nascida. Na legenda, ela confirmou o sexo da bebê, que foi uma surpresa para o casal, além do nome e a data de nascimento.



Logo depois, o ator também utilizou o Instagram para declarar seu amor pela filha. "Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!", escreveu na legenda da publicação.

Vários famosos reagiram às postagens. "Que lindeza! Viva Ana e viva vocês", comentou Marcos Veras. "Coisa linda. Deus abençoe vocês", disse Isis Valverde. "Que benção", afirmou Preta Gil. "Ana já chegou linda, prontinha, já com a carinha de vocês!", declarou Regina Casé.



Ana se junta aos irmãos mais velhos, Maria, de 4 anos, e José, de 3, completando a família de Chay e Laura. Os dois estão juntos desde 2014.







