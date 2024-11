Brunna Gonçalves e Ludmilla Revelam Gravidez - reprodução Instagram

Brunna Gonçalves e Ludmilla Revelam Gravidez reprodução Instagram

Publicado 10/11/2024 23:02 | Atualizado 10/11/2024 23:06

Rio - Durante um show em São Paulo, a cantora Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, emocionaram o público ao anunciar que estão esperando o primeiro filho. Em 2022, o casal compartilhou com o programa Fantástico o desejo de aumentar a família. Cumprindo o que prometeram, elas voltaram à emissora para revelar detalhes do processo de fertilização.

fotogaleria

Ludmilla contou que o desejo pela maternidade nasceu de sua relação com Brunna, que sempre sonhou em ser mãe. O casal optou pelo método de fertilização ROPA (Recepção de Oócito da Parceira). Nesse método, um óvulo de Ludmilla foi fecundado com o sêmen de um doador e transferido para o útero de Brunna. Brunna compartilhou o momento em que realizou os testes de gravidez: “Eu fui na farmácia, comprei vários testes. E depois do quarto dia, eu comecei a fazer os testes. Eles dão nove dias de tolerância. Para dar positivo, nove dias. No quarto dia, eu já comecei. E aí, sozinha, fiz o teste, negativo. Eu falei: tá. É normal.”No quinto dia após o procedimento, o resultado positivo apareceu. Brunna, sozinha em casa, aguardou o resultado dos exames de sangue para dar a notícia à esposa. “Foi um momento muito íntimo e muito marcante. E muito especial. Aí virou uma chavinha nas nossas vidas”, comemora Brunna.Sobre o futuro do bebê, Ludmilla se mostrou confiante em criar a criança com amor e valores. “No mundão de hoje em dia existem vários modelos de família, inclusive você tem uma história aqui perante as câmaras. Eu não tive um pai presente. Então, eu cresci com a criação da minha avó e da minha mãe, que foram mulheres guerreiras e maravilhosas e formaram essa adulta”, comentou a cantora, emocionada.Ludmilla expressou sua expectativa para a chegada do bebê, afirmando: “Estou aqui com um peito cheio, querendo que ela venha logo para eu encher de amor”. Embora empolgadas com a novidade, o casal escolheu manter em segredo a previsão de nascimento, buscando preservar a privacidade nesse momento especial.