Lexa recebe carinho de enteada, Ceciliareprodução Instagram

Publicado 10/11/2024 20:14 | Atualizado 10/11/2024 20:16

Rio - Lexa, grávida de sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, curtiu um momento em família neste doming (10). Ricardo compartilhou nas redes sociais um vídeo em que sua filha Cecília, de 9 anos, aparece carinhosamente cuidando da madrasta, aplicando creme na barriga da cantora. "Cozinhando para as minhas três meninas e Cissa passando creminho”, escreveu o ator em seu Story, capturando a cena em que a menina ajuda a preparar a chegada da irmãzinha.



Cecília, fruto de um relacionamento anterior de Ricardo Vianna com a empresária Aline Krykhtine, já se mostra conectada à nova integrante da família. No vídeo, a menina cuida de Lexa enquanto o pai prepara o almoço, evidenciando o carinho que sente pela irmãzinha, Sofia. Recentemente, Cecília emocionou os presentes no chá revelação da cantora, evento que celebrou a descoberta do sexo do bebê.Lexa surpreendeu o público ao anunciar a gravidez no final de outubro. Em uma postagem, compartilhou com seus seguidores a alegria de realizar o sonho de ser mãe e agradeceu pelo apoio da família e dos fãs. “Estou grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais”, declarou a cantora, demonstrando o entusiasmo com essa nova fase de sua vida.