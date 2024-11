Viih Tube - reprodução Instagram

Publicado 10/11/2024 17:22 | Atualizado 10/11/2024 17:28

Rio - Na tarde deste domingo, (10), Viih Tube, que está prestes a dar à luz seu segundo filho com Eliezer, usou as redes sociais para esclarecer algumas dúvidas de seus seguidores sobre a gravidez e o parto. Viih, que já é mãe de Lua, de um ano, respondeu perguntas sobre suas expectativas para o parto de Ravi e compartilhou experiências da gestação.





Viih revelou que está aguardando o trabalho de parto natural. “Dessa vez, eu estou esperando entrar em trabalho de parto. O da Lua eu até esperei, mas ela continuou pélvica e fui para a cesárea, que achei mais seguro", disse ela. A influenciadora explicou que, ao contrário da primeira gestação, desta vez ela tem condições para tentar o parto normal, destacando a importância da recuperação rápida para que possa cuidar de Lua.



Ela ressaltou que estudou muito sobre o tema e se sente preparada. "Fiz muitos cursos, então, já sei todos os sinais. Estou muito ansiosa para viver isso. Acho que vai ser uma experiência única e eu não gostei da cesárea”, afirmou.



Apesar de sua tranquilidade em relação ao parto, Viih contou que Eliezer, seu companheiro, está mais ansioso. “O Eli fez alguns cursos comigo, mas não na mesma intensidade que eu fiz. Eu sinto que ele está milhões de vezes mais ansioso!", disse ela, referindo-se ao apoio do marido no processo.



Viih também destacou que, embora valorize o apoio familiar, não é muito fã de visitas no hospital e pediu que os familiares compreendam o momento do casal. “Eu falo para eles: não pega no colo, não. Vem visitar o Eli, eu. Não é só para conhecer o Ravi, é para estar nesse momento da família", contou.



Sexo na gravidez

Outro tema que Viih abordou foi sua vida íntima durante a gestação. Diferente da primeira gravidez, ela afirmou que dessa vez sua libido está mais ativa. "Na gravidez do Ravi, eu exalo hormônio! É uma libido... não fico com tanto sono. Fiquei muito ativa", revelou. A influenciadora explicou que, devido a alguns descolamentos no início da gravidez, precisou interromper a vida sexual temporariamente, mas retomou após o susto passar. “Depois que passou o medo... até agora no final, é super recomendado. Vai até parir!”, concluiu.