Lucas Buda pede Joyce Magalhães em namoroReprodução do Instagram

Publicado 10/11/2024 13:39

Rio - Lucas Buda surpreendeu a empresária Joyce Magalhães e a pediu em namoro, neste sábado (9). O momento romântico aconteceu em um hotel em Manaus e teve direito a uma decoração especial, com pétalas de rosa e fotos do casal. O ex-BBB ainda presenteou a amada com uma aliança.

"O pedido de namoro oficial na data que saímos pela primeira vez, nosso dia 09. Lucas Buda, obrigada, amor, por me surpreender e me fazer feliz!", afirmou Joyce.