Publicado 10/11/2024 16:12 | Atualizado 10/11/2024 16:24

Rio - Sabrina Sato e Nicolas Prattes apareceram juntos nas redes sociais pela primeira vez após a perda do bebê que esperavam. O casal compartilhou o momento de um passeio de bicicleta neste domingo (10), em um registro que chamou a atenção dos seguidores pela serenidade da cena.

Sabrina publicou o vídeo nos Stories de seu perfil no Instagram, mostrando Nicolas à frente, pedalando enquanto ela o acompanha. Como trilha sonora, a apresentadora escolheu a música "É preciso dar um jeito, meu amigo", de Erasmo Carlos, e destacou o trecho: "Eu cheguei de muito longe/ E a viagem foi tão longa/ E na minha caminhada/ Obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou".

Sabrina Sato e Nicolas Prattes perdem bebê na 11ª semana de gestação

Sabrina Sato perdeu o bebê que estava esperando do seu namorado, Nicolas Prattes, na 11ª semana da gravidez. A informação foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que emitiu um comunicado para a imprensa na última quarta-feira (06).



"A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11). Dr. Emerson Barchi Cordts, ginecologista e obstetra no Hospital Israelita Albert Einstein Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein", relatou.