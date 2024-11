Sandy chora ao conferir show de Junior - Reprodução do Instagram

Publicado 10/11/2024 11:05 | Atualizado 10/11/2024 11:13

Rio - Sandy, de 41 anos, conferiu de pertinho a estreia da turnê "Solo" do irmão, Junior, na noite deste sábado (9), Multi Arena, em Campinas (SP). A cantora compartilhou uma série de vídeos da apresentação do artista no Instagram e mostrou que se emocionou. "Me fazendo chorar", escreveu ela na legenda da publicação em que aparece enxugando as lágrimas.

Em outra postagem, Sandy se declarou para Junior. "Não posso descrever o tamanho do orgulho que tenho de você. Parabéns por essa realização. Parabéns por tudo o que você faz, por tudo que você é. Te amo. Brilhe muito", desejou. A artistas ainda disse que estava "em êxtase" com o show.

Para o espetáculo, Junior levou sucessos de seu álbum "Solo", como "Cena de filme", "Fome", "Passar dos Danos" e "Dá Para ser Leve". Ele também homenageou o pai, Xororó ao entoar "Sinônimos". No palco, além de soltar a voz, ele dançou muito e tocou bateria. A plateia foi à loucura.







