Duda Guerra e Benício Huck reprodução Instagran

Publicado 10/11/2024 19:40

Rio - Duda Guerra, de 16 anos, e Benício Huck, de 17, vivem um relacionamento que começou de forma despretensiosa. Eles se conheceram há dois anos, quando frequentavam os mesmos eventos e tinham amigos em comum. Na última semana, o casal compartilhou um pouco dessa história nas redes sociais.

A jovem estudante registrou em seu Instagram momentos da noite romântica ao lado de Benício, filho do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck. O jantar aconteceu no sábado, 10, e contou também com a presença de amigos do casal. Nas fotos, eles apareceram em clima de descontração, e, no fim da noite, trocaram beijos que encantaram seus seguidores."Sempre me senti muito acolhida", diz Duda sobre Angélica e HuckEm entrevista recente ao Portal Leo Dias, Duda Guerra falou sobre o relacionamento e a convivência com a família de Benício. Ela lembrou que o casal se aproximou durante encontros casuais com amigos em comum. "Foi por meio de amigos. Tínhamos vários amigos em comum, então em resenhas e festinhas de amigos [a gente se encontrava]", contou Duda, explicando como o romance começou de forma natural.Sobre sua relação com Angélica e Luciano Huck, a estudante descreveu uma boa convivência. Durante uma viagem aos Estados Unidos, onde Benício estava com os pais, ela também teve a oportunidade de fortalecer o vínculo com os sogros. "Eles são superatenciosos, supercarinhosos, sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida por eles", disse Duda.Família Huck: amor e apoio aos filhosAlém de Benício, Angélica e Luciano Huck têm outros dois filhos. Joaquim Huck, de 19 anos, vive um relacionamento com Manoela Esteves, enquanto Eva Huck, de 12, é a caçula da família. Com uma rotina pública, a família procura proporcionar aos filhos um ambiente de apoio e privacidade, sempre presente nos relatos dos jovens.