Padre Marcelo Rossi celebra missa de sétimo dia de Agnaldo RayolAraujo / Agnews

Publicado 10/11/2024 12:13

Rio - Padre Marcelo Rossi celebrou a missa de sétimo dia do cantor Agnaldo Rayol, no Santuário Mãe de Deus, em São Paulo, na manhã deste domingo (10). Familiares e amigos do artista, que morreu aos 86 anos após sofrer uma queda em seu apartamento, participaram da cerimônia religiosa e se emocionaram.

O falecimento de Agnaldo foi confirmado pela sua assessoria de imprensa, no último dia 4, através de um comunicado. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", informava a nota.



"Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", finalizava.

O sepultamento do cantor foi realizado no dia 5, no Cemitério Gethsémani, no Morumbi. O velório ocorreu no mesmo dia, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e foi aberto ao público. Famosos como Otávio Mesquita e o cantor Afonso Nigro se despediram de Rayol no local.

Problemas de saúde

Conhecido por seu trabalho na música e na TV, Agnaldo mantinha a vida pessoal longe dos holofotes. Nos últimos anos, o cantor apresentava alguns problemas de saúde. Desde 2017, ele passou a manifestar sintomas de depressão, quando sua mulher, Maria, foi diagnosticada com Alzheimer. Os dois estavam casados há 50 anos. Em 2020, o cantor foi submetido a uma cirurgia para remover um coágulo da coluna.

No fim de 2022, o apresentador sofreu uma queda e fraturou a tíbia e fíbula. Na época, ele passou precisou ser operado e, depois, realizou fisioterapia, já que enfrentou alguns desafios de locomoção. Um ano depois, o artista foi internado está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar pneumonia.