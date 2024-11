Agnaldo Rayol morre aos 86 anos - Reprodução do Instagram

Publicado 04/11/2024 10:11 | Atualizado 04/11/2024 10:36

Rio - Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (4), em São Paulo. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor e apresentador através de um comunicado. Conhecido por seu trabalho na música e na TV, o artista sofreu uma queda em seu apartamento durante a madrugada, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", informa a nota.



"Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", conclui.



Nascido no Rio de Janeiro, Agnaldo Rayol era intérprete de canções como "A Praia", "Acorrentados", "A Tua Voz", "O Princípio e o Fim", "A Noiva", "O Amor é Tudo", "Mente-me", "O Velho e o Novo" e "E a Vida Continua", entre muitas outras. Com a dupla Chrystian & Ralf, o cantor deu voz à música "Mia Gioconda", que integrou a trilha sonora da novela "Rei do Gado" (1996).

Ele também era ator e apresentador. O veterano comandou o programa "Agnaldo Rayol Show" (1967), "Domingo É Dia de Show" (1973) e "Festa Baile" (1983), e atuou nas novelas "Mãe" (1964), "O Caminho das Estrelas" (1965), "A Última Testemunha" (1968), "As Pupilas do Senhor Reitor" (1970), "A Deusa Vencida (1980)" e "Os Imigrantes" (1981).

Rayol também estrelou filmes como "Zé do Periquito" (1960), "Tristeza do Jeca" (1961), "A Herança" (1971) e "Possuída Pelo Pecado" (1976).