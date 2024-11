Escolha de Lira ocorreu uma semana após ele ter anunciado o apoio a Hugo Motta para a sucessão - Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 04/11/2024 21:37

Brasília - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), designou o líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), como relator do projeto que estipula regras para a distribuição e a execução das emendas parlamentares. A escolha de Lira ocorreu uma semana após ele ter anunciado o apoio a um adversário de Elmar para a sua sucessão na presidência da Câmara - o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

Na última quinta-feira, Elmar chegou a dizer que perdeu seu "melhor amigo", ao se referir a Lira e à ampla aliança formada em torno de Motta.

O líder do União Brasil não desistiu de sua candidatura oficialmente, mas já indicou um recuo ao afirmar que não pode "colocar a vontade pessoal acima dos companheiros". Nos bastidores, parlamentares do União Brasil dialogam com o líder do Republicanos sobre a possibilidade de apoiá-lo.

Na semana passada, Motta almoçou com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, uma das maiores figuras do partido de Elmar. A relatoria do projeto de lei foi entregue a Elmar justamente no momento em que está em negociação a sua desistência oficial.