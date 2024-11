Virginia curte manhã de domingo com as filhas - Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2024 13:28

Rio - Virginia, de 25 anos, aproveitou a manhã deste domingo (10) para curtir uma praia em Mangaratiba com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe, de 26. A influenciadora compartilhou nas redes sociais um álbum de fotos do passeio.

"A vida é boa com vocês. Hoje parte da nossa manhã foi na praia, mas durou bem pouco porque ô 'águinha' gelada", escreveu na legenda da publicação. Nas imagens, a dona da We Pink aparece brincando na areia com as meninas, enterrando a mais velha, cavando buracos e criando formas com os brinquedos.

Nos comentários, Zé Felipe, que estava ausente devido a um show no Rio Grande do Sul, deixou um recado: "Amanhã o papai estará aí! Amo vocês". Fãs também aproveitaram para elogiar a família. "Ela é rica e nem estou falando de dinheiro", disse um. "Trabalha tanto, é tão guerreira e uma supermãe", afirmou outro.