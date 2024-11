Aretha Oliveira faz chá revelação intimista - Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2024 11:01

Rio - A atriz Aretha Oliveira, de 39 anos, famosa por interpretar a personagem Pata em 'Chiquititas' (1997), compartilhou o sexo do seu bebê durante um chá revelação privado com o marido, Sebastián Goldberg.

"Nosso momento 'chá revelação' super intimista! E agora sim, compartilhando com todos vocês: Nosso baby, nossa misturinha de Brasil e Argentina é: Uma menina, una niña! Que Deus abençoe muito nossa pequena e nossa jornada nessa missão, a mais importante das nossas vidas!", escreveu na legenda do vídeo.

O casal descobriu o sexo do bebê ao cortar um pedaço do bolo usando uma taça. Antes disso, Aretha fez uma brincadeira com seu cachorro: ela disse que, se ele desse a patinha direita, seria um menino, e, se desse a esquerda, seria uma menina. O pet levantou a patinha esquerda. Tanto ela quanto o parceiro também arriscaram um palpite e escolheram menino.