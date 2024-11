Castrinho pede doações - Reprodução do Instagram

Castrinho pede doações Reprodução do Instagram

Publicado 10/11/2024 10:30

Rio - Desempregado, Castrinho pediu ajuda financeira aos seguidores em um vídeo publicado no Instagram. O artista de 82 anos relatou a dificuldade para conseguir um trabalho e disse que, por isso, passa por uma "situação difícil". Emocionado, o humorista solicitou que os amigos e fãs doem qualquer quantia através de pix ( um meio de pagamento instantâneo) para ele conseguir se manter pelos próximos três meses, enquanto ensaia para seu novo show.

"Eu vim aqui fazer um pedido a vocês. Eu não tenho vergonha em pedir nada, mesmo porque eu sempre fui um cara muito honesto na minha vida. Acontece que há dois anos fui demitido de uma televisão, da Record, porque eu era velho e não tinha mais papel para mim...Fui despedido. Dois anos sem conseguir arranjar emprego", lamentou.

Castrinho, então, pediu doações. "As coisas que nós tínhamos para vender, vendemos algumas, e não estamos conseguindo vender as outras. Então eu estou numa situação muito difícil, e vim pedir a vocês ajuda. Já que está na moda isso aí, ajuda com pix, pelo menos para eu sobreviver até três meses, que eu já velho escrevi meu show, já estou ensaiando meu show, e vou levar meu show para teatro. Eu tenho certeza que o teatro vai encher, porque vocês vão gostar muito".

Em seu apelo, o veterano informou que está em busca de emprego. "Tenho um currículo razoável. Quem tiver emprego para mim, eu também estou aí. Então, meus amigos, desculpe. Vou pedir com toda a minha sinceridade e sem ter um pingo de vergonha porque eu estou precisando. É isso aí. Quem gostava de mim ou gosta, meus amigos, meus irmãos, por favor, eu estou precisando com urgência que vocês façam um pix para mim... O que você puder, vou aceitar de coração", destacou.

Por fim, o humorista comentou que está correndo atrás: "Eu vou continuar minha carreira, dentro da medida do possível, porque televisão nenhuma está me aceitando, enfim, mas vou fazer meu show. Vou fazer meu show, vou fazer meu podcast, eu quero que vocês me acompanhem. Só peço agora que me ajudem porque chegou na tampa".



Com 63 anos de carreira, Castrinho é conhecido por seus personagens Cascatinha e Geraldo. O artista brilhou em atrações como "Chico Anysio Show", "Balão Mágico" e "Escolinha do Professor Raimundo". Ao longo da trajetória profissional, ele também fez participações em "Os Trapalhões", "Malhação", "Zorra Total", "Sob Nova Direção" e "A Diarista". Nas novelas, o artista atuou em "Bicho do Mato", "Amor e Intrigas", "Dona Xepa", "Milagres de Jesus", "A Terra Prometida", "Amor sem Igual" e "Gênesis", na Record.