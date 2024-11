Rodrigo Simas e Agatha Moreira - Jorge Porci / Divulgação

Rodrigo Simas e Agatha MoreiraJorge Porci / Divulgação

Publicado 10/11/2024 09:44

Rio - Vários famosos curtiram o Rock the Mountain, em Petrópolis, na região serrana do Rio, neste sábado (9). Intérprete de Luma em "Mania de Você", da TV Globo, Agatha Moreira marcou presença no festival na companhia do namorado, Rodrigo Simas. Os dois se divertiram bastante.

Letícia Colin, Sophie Charlotte, Renato Góes, Thaila Ayala, Clara Buarque e Débora Nascimento foram outras celebridades que prestigiaram o evento, que contou com shows de Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, Matuê, Pitty, Cpm22, MV Bill.

Neste domingo (10), Anitta, Seu Jorge, Joelma, Planet Hemp, Nando Reis, Nação Zumbi e Urias estão entre as atrações do festival. O agito continua no próximo fim de semana, nos dias 16 e 17.