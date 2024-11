Renato Aragão no palco do Teleton no SBT - Leo Franco/ Agnews

Publicado 09/11/2024 22:30 | Atualizado 09/11/2024 22:36

Rio - Renato Aragão, conhecido pelo icônico personagem Didi Mocó, participou pela primeira vez do Teleton neste sábado (9). Aos 89 anos, o humorista foi recebido com aplausos no palco e demonstrou profunda emoção ao rever um vídeo que gravou para o Teleton de 1999.