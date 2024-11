Brunna Gonçalves e Ludmilla Revelam Gravidez - reprodução Instagram

Publicado 09/11/2024 21:36 | Atualizado 09/11/2024 21:39

Rio - Brunna Gonçalves e Ludmilla emocionaram os fãs com o anúncio da primeira gravidez do casal. A revelação aconteceu durante o show Numanice #3, realizado neste sábado (09) em São Paulo. Brunna usou as redes sociais para expressar o alívio de compartilhar a novidade. "Gente, finalmente! Meu Deus do céu. Não aguentava mais esconder isso, esconder minha barriga. Parece que saiu um peso de cima das minhas costas. Gente, eu tô grávida!", disse em um Story no Instagram.