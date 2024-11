Antônia Fontenelle e Giselle Itié - Reprodução/Montagem

Antônia Fontenelle e Giselle ItiéReprodução/Montagem

Publicado 09/11/2024 17:39

Rio - A Justiça determinou que Antonia Fontenelle pague uma indenização de R$ 50 mil à atriz Giselle Itié. A decisão, da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, exige ainda que a influenciadora retire vídeos ofensivos de suas redes sociais e faça uma retratação pública.

O prazo para o cumprimento das ordens judiciais é de 15 dias a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa adicional de R$ 50 mil caso Fontenelle descumpra a decisão.

O processo judicial contra Fontenelle começou após a influenciadora publicar declarações ofensivas sobre Itié. Na sentença, a Justiça reconheceu que os comentários geraram danos morais à atriz e estabeleceu a indenização como forma de reparação. A decisão também impõe que Fontenelle se retrate publicamente, atendendo à exigência judicial de esclarecer as declarações.

O conflito teve início quando Giselle Itié, que nasceu no México, revelou ter sido vítima de assédio aos 23 anos durante a gravação de uma novela. Na época, ela mencionou o nome do diretor Marcos Paulo, com quem Fontenelle foi casada, ao comentar que sofreu abuso e foi “amordaçada”. Em resposta, Fontenelle postou um vídeo em que dizia: “Triste saber que existem mulher como você, dona Giselle Itié. Volta ‘pro’ teu país, é o melhor que tu faz”.

Até o momento, Giselle Itié não comentou a decisão judicial que lhe deu ganho de causa. A sentença representa mais um capítulo de uma discussão pública que reacendeu o debate sobre assédio, danos morais e responsabilidade nas redes sociais.